Николаев готовится восстановить водоснабжение до конца года

Люди набирают воду в Николаеве. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Николаеве почти завершили работы по восстановлению водопровода, однако вода пока не соответствует всем нормам. Новые очистные сооружения еще строят, а старые временно очищают воду. Запуск полноценного водоснабжения возможен после завершения строительства до конца года.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Восстановление водоснабжения

Виталий Ким сообщил, что в городе завершены основные работы по восстановлению водопровода, который россияне уничтожили во время боевых действий. По его словам, воду уже почти "выдавили" из системы, но показатели на некоторых участках пока не соответствуют санитарным нормам.

Сейчас город пользуется старыми очистными сооружениями, которые удалось восстановить с помощью международных партнеров. Через них проходит основная очистка воды, подаваемой жителям. Параллельно продолжается строительство новых очистных сооружений по современной технологии. Работы выполняет компания "Автострада", и планируется, что до конца года через них запустят подачу воды.

"Люди уже чувствуют, что вода стала лучше, но лаборатории пока не могут официально подтвердить ее соответствие нормам. Поэтому о полном восстановлении водоснабжения заявлять рано", — пояснил Виталий Ким.

