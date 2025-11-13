Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Водоснабжение Николаева — работы на заключительном этапе

Водоснабжение Николаева — работы на заключительном этапе

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 13:31
обновлено: 13:21
Николаев готовится восстановить водоснабжение до конца года
Люди набирают воду в Николаеве. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Николаеве почти завершили работы по восстановлению водопровода, однако вода пока не соответствует всем нормам. Новые очистные сооружения еще строят, а старые временно очищают воду. Запуск полноценного водоснабжения возможен после завершения строительства до конца года.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Реклама
Читайте также:

Восстановление водоснабжения

Виталий Ким сообщил, что в городе завершены основные работы по восстановлению водопровода, который россияне уничтожили во время боевых действий. По его словам, воду уже почти "выдавили" из системы, но показатели на некоторых участках пока не соответствуют санитарным нормам.

Сейчас город пользуется старыми очистными сооружениями, которые удалось восстановить с помощью международных партнеров. Через них проходит основная очистка воды, подаваемой жителям. Параллельно продолжается строительство новых очистных сооружений по современной технологии. Работы выполняет компания "Автострада", и планируется, что до конца года через них запустят подачу воды.

"Люди уже чувствуют, что вода стала лучше, но лаборатории пока не могут официально подтвердить ее соответствие нормам. Поэтому о полном восстановлении водоснабжения заявлять рано", — пояснил Виталий Ким.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе масштабное отключение воды. Также мы писали, что в двух районах Одесской области забудут водопроводы.

Одесса Николаев Одесская область Николаевская область водоснабжение вода Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации