Україна
Водопостачання Миколаєва — роботи на заключному етапі

Водопостачання Миколаєва — роботи на заключному етапі

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 13:31
Оновлено: 13:21
Миколаїв готується відновити водопостачання до кінця року
Люди набирають воду у Миколаєві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Миколаєві майже завершили роботи з відновлення водогону, однак вода поки що не відповідає всім нормам. Нові очисні споруди ще будують, а старі тимчасово очищують воду. Запуск повноцінного водопостачання можливий після завершення будівництва до кінця року.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Читайте також:

Відновлення водопостачання

Віталій Кім повідомив, що у місті завершено основні роботи з відновлення водогону, який росіяни знищили під час бойових дій. За його словами, воду вже майже "видавили" із системи, але показники на деяких ділянках поки не відповідають санітарним нормам.

Нині місто користується старими очисними спорудами, які вдалося відновити за допомогою міжнародних партнерів. Через них проходить основне очищення води, що подається мешканцям. Паралельно триває будівництво нових очисних споруд за сучасною технологією. Роботи виконує компанія "Автострада", і планується, що до кінця року через них запустять подачу води.

"Люди вже відчувають, що вода стала кращою, але лабораторії поки не можуть офіційно підтвердити її відповідність нормам. Тому про повне відновлення водопостачання заявляти зарано", — пояснив Віталій Кім.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі масштабне відключення води. Також ми писали, що у двох районах на Одещині забудуть водогони.

Одеса Миколаїв Одеська область Миколаївська область водопостачання вода
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
