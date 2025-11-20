Видео
Видео

Военный ударил женщины ножом — что решил суд в Одессе

Военный ударил женщины ножом — что решил суд в Одессе

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 01:36
обновлено: 18:08
Солдат ранил женщину в Одессе и получил штраф
Молоток судьи. Фото иллюстративное: iStock

В Одессе военнослужащий ранил женщину во время внезапного конфликта возле пруда "Бабичев". Дело рассмотрели в упрощенном порядке, потому что обвиняемый признал вину. Потерпевшая также не отрицала обстоятельств.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Инцидент произошел около 13:00 на пруду "Бабичев" в Одессе, недалеко от магазина на улице Республиканской, 16. Между военнослужащим и женщиной внезапно возник конфликт. Солдат взял нож и, держа лезвие вперед, схватил потерпевшую за шею. Женщина получила несколько колото-резаных ран на шее. Экспертиза установила, что эти повреждения были легкими и повлекли кратковременное расстройство здоровья. Во время досудебного расследования мужчина полностью признал свою вину. Он в письменном заявлении согласился на рассмотрение дела без его участия в судебном заседании. Потерпевшая тоже подтвердила обстоятельства и не возражала против упрощенного производства.

Как наказали

Суд изучил материалы дела и пришел к выводу, что обвиняемый действовал умышленно. В то же время учел его раскаяние, содействие следствию, отсутствие претензий со стороны потерпевшей и то, что мужчина не имеет судимостей и проходит службу по мобилизации. Отягчающих обстоятельств не установили. В результате суд назначил наказание в виде штрафа — 1 700 гривен (100 необлагаемых минимумов).

Напомним, мы сообщали, что эксвойскому из Одессы Евгению Борисову разрешили покидать город. Также мы писали, что в Одесской области судили военного, который привез домой патроны с фронта.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
