Україна
Військовий ударив жінки ножем — що вирішив суд в Одесі

Військовий ударив жінки ножем — що вирішив суд в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 01:36
Оновлено: 18:08
Солдат поранив жінку в Одесі та отримав штраф
Молоток судді. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі військовослужбовець поранив жінку під час раптового конфлікту біля ставка "Бабічев". Справу розглянули у спрощеному порядку, бо обвинувачений визнав провину. Потерпіла також не заперечувала обставин.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Інцидент стався близько 13:00 на ставку "Бабічев" в Одесі, неподалік магазину на вулиці Республіканській, 16. Між військовослужбовцем та жінкою раптово виник конфлікт. Солдат узяв ніж і, тримаючи лезо вперед, схопив потерпілу за шию. Жінка отримала кілька колото-різаних ран на шиї. Експертиза встановила, що ці ушкодження були легкими та спричинили короткочасний розлад здоров’я. Під час досудового розслідування чоловік повністю визнав свою провину. Він у письмовій заяві погодився на розгляд справи без його участі у судовому засіданні. Потерпіла теж підтвердила обставини та не заперечувала проти спрощеного провадження.

Як покарали

Суд вивчив матеріали справи та дійшов висновку, що обвинувачений діяв умисно. Водночас врахував його розкаяння, сприяння слідству, відсутність претензій з боку потерпілої та те, що чоловік не має судимостей і проходить службу за мобілізацією. Обтяжувальних обставин не встановили. У результаті суд призначив покарання у вигляді штрафу — 1 700 гривень (100 неоподатковуваних мінімумів).

Нагадаємо, ми повідомляли, що ексвійськкому з Одеси Євгену Борисову дозволили покидати місто. Також ми писали, що на Одещині судили військового, який привіз додому набої з фронту.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси покарання судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
