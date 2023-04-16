Волонтеры из Голландии сделали подарок детям-переселенцам в Одессе

Передача велосипедов на стадионе Черноморец. Фото: Одесский городской совет

В Одессе на стадионе "Черноморец" ребята-переселенцы получили велосипеды. Передали их нидерландские партнерам.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"60 городских велосипедов были собраны нидерландскими волонтерами Благотворительного фонда Stichting de Leeuw Kiev (представитель в Украине БФ "Кищенцы"). Благодаря Детскому центру "Маугли" и компании Allrise Capital Inc. передано детям в Одессе", — говорится в сообщении.

Во время мероприятия на стадионе "Черноморец" для детей был организован выход на футбольное поле, где они смогли почувствовать себя частью большой спортивной команды.

Отметим, в Великодальницком обществе Одесского района организовали модульный городок для переселенцев. Первоначально оно было рассчитано на 125 мест, однако впоследствии его расширили до 250 мест.

Напомним, по данным на 1 апреля 2023 года, в Одесской области зарегистрировано 146 114 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Однако на самом деле количество таких лиц на треть меньше.