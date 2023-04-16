Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Волонтери із Нідерландів зробили подарунок дітям-переселенцям в Одесі arrow

Волонтери із Нідерландів зробили подарунок дітям-переселенцям в Одесі

16 квітня 2023 15:53
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Волонтери із Голландії зробили подарунок дітям-переселенцям в Одесі
Передача велосипедів на стадіоні "Чорноморець". Фото: Одеська міська рада
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Одесі на стадіоні "Чорноморець" діти-переселенці отримали велосипеди. Передали їх нідерландські партнери. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

"60 міських велосипедів було зібрано нідерландськими волонтерами Благодійного фонду Stichting de Leeuw Kiev (представник в Україні БФ "Кищенці"). Завдяки Дитячому центру "Мауглі" і компанії Allrise Capital Inc. передано дітям в Одесі", — йдеться у повідомленні.

Під час заходу на стадіоні "Чорноморець" для дітей було організовано вихід на футбольне поле, де вони  змогли відчути себе частиною великої спортивної команди.

Зазначимо, у Великодальницькій громаді Одеського району організували модульне містечко для переселенців. Спочатку воно було розраховане на 125 місць, проте згодом його розширили до 250 місць.

Нагадаємо, за даними на 1 квітня 2023 року, в Одеській області зареєстровано 146 114 внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Однак, насправді кількість таких осіб на третину менше.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB