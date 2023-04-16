Волонтери із Голландії зробили подарунок дітям-переселенцям в Одесі

Волонтери із Нідерландів зробили подарунок дітям-переселенцям в Одесі
В Одесі на стадіоні "Чорноморець" діти-переселенці отримали велосипеди. Передали їх нідерландські партнери.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
"60 міських велосипедів було зібрано нідерландськими волонтерами Благодійного фонду Stichting de Leeuw Kiev (представник в Україні БФ "Кищенці"). Завдяки Дитячому центру "Мауглі" і компанії Allrise Capital Inc. передано дітям в Одесі", — йдеться у повідомленні.
Під час заходу на стадіоні "Чорноморець" для дітей було організовано вихід на футбольне поле, де вони змогли відчути себе частиною великої спортивної команди.
Зазначимо, у Великодальницькій громаді Одеського району організували модульне містечко для переселенців. Спочатку воно було розраховане на 125 місць, проте згодом його розширили до 250 місць.
Нагадаємо, за даними на 1 квітня 2023 року, в Одеській області зареєстровано 146 114 внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Однак, насправді кількість таких осіб на третину менше.