Волонтери із Голландії зробили подарунок дітям-переселенцям в Одесі

Передача велосипедів на стадіоні "Чорноморець". Фото: Одеська міська рада

В Одесі на стадіоні "Чорноморець" діти-переселенці отримали велосипеди. Передали їх нідерландські партнери.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"60 міських велосипедів було зібрано нідерландськими волонтерами Благодійного фонду Stichting de Leeuw Kiev (представник в Україні БФ "Кищенці"). Завдяки Дитячому центру "Мауглі" і компанії Allrise Capital Inc. передано дітям в Одесі", — йдеться у повідомленні.

Під час заходу на стадіоні "Чорноморець" для дітей було організовано вихід на футбольне поле, де вони змогли відчути себе частиною великої спортивної команди.

Зазначимо, у Великодальницькій громаді Одеського району організували модульне містечко для переселенців. Спочатку воно було розраховане на 125 місць, проте згодом його розширили до 250 місць.

Нагадаємо, за даними на 1 квітня 2023 року, в Одеській області зареєстровано 146 114 внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Однак, насправді кількість таких осіб на третину менше.