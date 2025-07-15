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Главная Одесса Враг атакует юг Украины — каковы перспективы

Враг атакует юг Украины — каковы перспективы

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 17:30
Война на юге Украины — Братчук рассказал об увеличении количества штурмов ВС РФ на Херсонщине
Военные на фронте. Фото иллюстративное: khersonline

На Приднепровском направлении значительно увеличилось количество штурмовых действий со стороны РФ. Если раньше осуществлялось 2-3 атаки в течение суток, то теперь их количество возросло до 11 в день.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в интервью для издания "Сейчас".

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Россияне постоянно пытаются штурмовать Антоновские мосты, с целью улучшить свои тактические позиции на левом берегу. Также ВС РФ не останавливают попыток закрепиться на Днепровских островах, однако сделать это им пока не удалось.

"Количество атак увеличилось. Конечно, это дало больше напряжения на силы обороны, поскольку это требует большего внимания и сосредоточении на уничтожении штурмовых групп", — говорит Сергей Братчук.

Сергей Братчук также добавил, что ВС РФ постоянно осуществляют атаки на гражданских людей на Херсонщине. Поэтому сейчас украинская разведка пытается выявлять вражеских операторов беспилотников и наносить по ним как можно больше ударов.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ провоцирует панику у жителей Крыма. А также о том, что разминирование Херсонщины может растянуться на десятилетия.

Одесса Херсонская область Новости Одессы Сергей Братчук война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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