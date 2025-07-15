Війна на півдні України — Братчук розповів про збільшення кількості штурмів ЗС РФ на Херсонщині

Військові на фронті. Фото ілюстративне: khersonline

На Придніпровському напрямку значно збільшилася кількість штурмових дій з боку РФ. Якщо раніше здійснювалося 2-3 атаки протягом доби, то тепер їхня кількість зросла до 11 в день.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в інтерв'ю для видання "Сейчас".

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Росіяни постійно намагаються штурмувати Антонівські мости, з метою покращити свої тактичні позиції на лівому березі. Також ЗС РФ не зупиняють спроб закріпитися на Дніпровських островах, однак зробити це їм поки не вдалося.

"Кількість атак збілшилася. Звичайно, це дало більше напруження на сили оборони, окільки це вимагає більшої уваги і зосередженні на знищенні штурмових груп", — каже Сергій Братчук.

Сергій Братчук також додав, що ЗС РФ постійно здійснюють атаки на цивільних людей на Херсонщині. Тому наразі українська розвідка намагається виявляти ворожих операторів безпілотників та завдавати по них якомога більше ударів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ провокує паніку у мешканців Криму. А також про те, що розмінування Херсонщини може розтягнутися на десятиліття.