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Враг готовится к новым атакам — Братчук рассказал о тактике ударов оккупантов

23 апреля 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Враг готовится к новым атакам — Братчук рассказал о тактике ударов оккупантов
"Шахед" в небе. Иллюстративное фото: depositphotos/Lepasik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Враг не прекращает атаковать Одесчину и южную территорию украинского государства. Россияне снова активизировали воздушную разведку, что может свидетельствовать о подготовке к последующим ударам.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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В ночь на 23 апреля враг запустил ударные дроны по территории Одесского региона со стороны Черного моря. Россияне снова путали маршруты беспилотников, прокладывая их между жилыми зданиями.

"Видим, что враг продолжает атаковать прежде всего мирных людей и терроризировать их. Хотя также пытается избивать и по промышленному потенциалу нашего региона, по припортовой и портовой инфраструктуре. Он восстановил эти атаки, хотя была оперативная пауза", — прокомментировал Сергей Братчук.

Враг готовится к новым атакам - Братчук рассказал о тактике ударов окупантов - фото 1
Последствия попадания сбитого дрона в Одессе 23 апреля. Фото: Одесская ОВА

Атака на Одесчину 23 апреля — что известно

Ранее мы сообщали, что враг еще раз выпустил по югу Украины ударные БпЛА, попав в объекты критической инфраструктуры. Семь дронов были сбиты в Одесской области, один из них попал по жилому сектору — есть пострадавшие, в том числе и дети.

В ОВА сообщили, что в результате ночной дроновой атаки россиян по Одессе, предварительно пострадали девять человек, четыре из них — дети 12 и 9 лет и двое малышей, которым нет и года. Все получившие ранения находятся в больницах.

В комментарии журналистам Новини.LIVE врач одного из городских медицинских учреждений рассказал о состоянии двух пострадавших жителей здания, в которое попал сбитый дрон. Обоим пациентам, 1990 и 1953 годам рождения, уже предоставлена необходимая медицинская помощь, они находятся в состоянии средней тяжести.

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Сергей Братчук
дрон Шахид-136
ракетный удар
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