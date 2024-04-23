Ворог готується до нових атак — Братчук розповів про тактику ударів окупантів

"Шахед" у небі. Ілюстративне фото: depositphotos/Lepasik

Ворог не припиняє атакувати Одещину та південні терени української держави. Росіяни знову активізували повітряну розвідку, що може свідчити про підготовку до наступних ударів.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.



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Тактика ворога давно відома

Вночі проти 23 квітня ворог запустив ударні дрони по території Одеського регіону зі сторони Чорного моря. Росіяни знов плутали маршрути безпілотників, прокладаючи їх поміж житлових будівель.

"Бачимо, що ворог продовжує атакувати перш за все мирних людей та тероризувати їх. Хоча також намагається бити і по промисловому потенціалу нашого регіону, по припортовій та портовій інфраструктурі. Він поновив ці атаки, хоча була оперативна пауза", — прокоментував Сергій Братчук.



Наслідки влучання збитого дрону в Одесі 23 квітня. Фото: Одеська ОВА

Атака на Одещину 23 квітня — що відомо

Раніше ми повідомляли, що ворог вкотре випустив по півдню України ударні БпЛА, поціливши в об'єкти критичної інфраструктури. Сім дронів було збито на Одещині, один із них влучив по житловому сектору — є постраждалі, в тому числі і діти.

В ОВА повідомили, що внаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі, попередньо постраждали дев'ятеро людей, чотири з них — діти 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року. Усі, хто отримав поранення, наразі перебувають у лікарнях.

У коментарі журналістам Новини.LIVE лікар одного з міських медичних закладів розповів про стан двох постраждалих мешканців будівлі, у яку влучив збитий дрон. Наразі обом пацієнтам, 1990 та 1953 років народження, вже надана необхідна медична допомога, вони перебувають у стані середньої важкості.