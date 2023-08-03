Враг может готовиться к ракетной атаке, — Гуменюк

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Во время вчерашней атаки по Одесчине дронами, враг собирал информацию о местонахождении систем ПВО и не исключается ракетный обстрел. Граждан призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Корабельная группировка развернута мощно — 17 кораблей в Черном море, 1 — в Азовском. Два ракетоносителя продолжают чередование: надводный и подводный — 12 ракет типа "Калибров". Это говорит о том, что после длительной паузы ракетоносители были выведены на дежурство как раз после "шахедной "атаки на один из портов. Анализ свидетельствует, что после нее может идти ракетная", — отметила Наталья Гуменюк.

Как добавила спикер ОК "Юг", во время дроновой атаки враг обнаруживал системы ПВО и сейчас может прокладывать маршруты для ракет, чтобы нанести максимальное поражение. Во время воздушной тревоги следует оперативно пройти до укрытия.

Напомним, ночью 2 августа оккупанты обстреляли порт в Измаиле. Впрочем, угроза повторных ударов по другим объектам инфраструктуры, связанным с "зерновым соглашением", все еще высока.

Отметим, что после выхода России из "зернового соглашения" оккупанты ведут целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру. В течение июля РФ нанесли удары, повлекшие повреждение или частичное уничтожение 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов.