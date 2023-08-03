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Ворог може готуватись до ракетної атаки, — Гуменюк

3 серпня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ворог може готуватись до ракетної атаки, — Гуменюк
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Під час вчорашньої атаки по Одещині дронами, ворог збирав інформацію про місцеперебування систем ППО, тож не виключається ракетний обстріл. Громадян закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. 

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Корабельне угруповання розгорнуте потужно - 17 кораблів у Чорному морі, 1 — в Азовському. Два ракетоносії продовжують чергування: надводний і підводний — 12 ракет типу "Калібрів". Це говорить про те, що після довготривалої паузи ракетоносії були виведенні на чергування якраз після "шахедної" атаки на один з портів. Аналіз свідчить, що після неї може йти ракетна", — зазначила Наталя Гуменюк.

Як додала речниця ОК "Південь", під час дронової атаки ворог виявляв системи ППО й зараз може прокладати маршрути для ракет, аби завдати максимального ураження. Тож під час повітряної тривоги слід оперативно пройти до укриття. 

Нагадаємо, вночі 2 серпня окупанти обстріляли порт в Ізмаїлі. Втім, загроза повторних ударів по інших об’єктах інфраструктури, що пов’язані із "зерновою угодою", все ще висока. 

Зазначимо, після виходу Росії із "зернової угоди" окупанти ведуть цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру. Протягом липня РФ завдали ударів, що призвели до пошкодження або часткового знищення 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.

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