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Враг не чувствует себя спокойно в Черном море, — Гуменюк

27 февраля 2024 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Враг не чувствует себя спокойно в Черном море, — Гуменюк
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Ракетоносители врага уже больше недели находятся в пунктах базирования и не выходят на дежурство. Это обусловлено не только погодными условиями, но и отсутствием разведки.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Проблемы вражеской армии

Военная отметила, что из-за отсутствия связи с радиолокационным самолетом А-50 у окупантов наблюдаются определенные проблемы с использованием вооружения.

"Враг не может применять ракетоносители из-за отсутствия "глаз" так называемых, потому что А-50 не выходит не связь, а также из-за отсутствия слаженности между авиацией и морскими ракетоносителями", — сообщила Наталья Гуменюк.

Военная добавила, что проблемы с логистикой и последующим обслуживанием пусковых установок россияне до сих пор не разрешили.

Напомним, что Россия разместила в Крыму береговые ракетные комплексы "Бастион-П" - носители сверхзвуковых ракет "Оникс". Однако запас таких ракет у врага достаточно ограничен.

Также мы писали, что вражеская корабельная группировка остается достаточно большой. Однако российские корабли вынуждены находиться в восточной части Черного моря, ближе к военно-морской базе "Новороссийск".

Одесса
война
разведка
российские войска
самолет
Черное море
корабль
россияне
Новости Одессы
ракета
Наталия Гуменюк
ракеты

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