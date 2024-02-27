Враг не чувствует себя спокойно в Черном море, — Гуменюк
Ракетоносители врага уже больше недели находятся в пунктах базирования и не выходят на дежурство. Это обусловлено не только погодными условиями, но и отсутствием разведки.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Проблемы вражеской армии
Военная отметила, что из-за отсутствия связи с радиолокационным самолетом А-50 у окупантов наблюдаются определенные проблемы с использованием вооружения.
"Враг не может применять ракетоносители из-за отсутствия "глаз" так называемых, потому что А-50 не выходит не связь, а также из-за отсутствия слаженности между авиацией и морскими ракетоносителями", — сообщила Наталья Гуменюк.
Военная добавила, что проблемы с логистикой и последующим обслуживанием пусковых установок россияне до сих пор не разрешили.
Напомним, что Россия разместила в Крыму береговые ракетные комплексы "Бастион-П" - носители сверхзвуковых ракет "Оникс". Однако запас таких ракет у врага достаточно ограничен.
Также мы писали, что вражеская корабельная группировка остается достаточно большой. Однако российские корабли вынуждены находиться в восточной части Черного моря, ближе к военно-морской базе "Новороссийск".
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