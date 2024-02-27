Ворог не відчуває себе спокійно у Чорному морі, — Гуменюк

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Ракетоносії ворога вже понад тиждень перебувають у пунктах базування та не виходять на чергування. Це зумовлено не тільки погодними умовами, але й відсутністю розвідки.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Проблеми ворожої армії

Військова зазначила, що через відсутність зв'язку з радіолокаційним літаком А-50, у окупантів спостерігаються певні проблеми з використанням озброєння.

"Ворог не може застосовувати ракетоносії через відсутність "очей" так званих, бо А-50 не виходить не зв'язок, а також через відсутність злагодженості між авіацією і морськими ракетоносіями", — повідомила Наталя Гуменюк.

Військова додала, що проблеми з логістикою і подальшим обслуговуванням пускових установок росіяни досі не вирішили.

Нагадаємо, що Росія розмістила в Криму берегові ракетні комплекси "Бастіон-П" — носії надзвукових ракет "Онікс". Проте запас таких ракет у ворога досить обмежений.

Також ми писали, що вороже корабельне угруповання залишається досить великим. Проте російські кораблі змушені перебувати у східній частині Чорного моря, ближче до військово-морської бази "Новоросійськ".