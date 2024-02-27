Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворог не відчуває себе спокійно у Чорному морі, — Гуменюк arrow

Ворог не відчуває себе спокійно у Чорному морі, — Гуменюк

27 лютого 2024 17:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворог не відчуває себе спокійно у Чорному морі, — Гуменюк
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ракетоносії ворога вже понад тиждень перебувають у пунктах базування та не виходять на чергування. Це зумовлено не тільки погодними умовами, але й відсутністю розвідки.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Проблеми ворожої армії

Військова зазначила, що через відсутність зв'язку з радіолокаційним літаком А-50, у окупантів спостерігаються певні проблеми з використанням озброєння.

"Ворог не може застосовувати ракетоносії  через відсутність "очей" так званих, бо А-50 не виходить не зв'язок, а також через відсутність злагодженості між авіацією і морськими ракетоносіями", — повідомила Наталя Гуменюк.

Військова додала, що проблеми з логістикою і подальшим обслуговуванням пускових установок росіяни досі не вирішили.

Нагадаємо, що Росія розмістила в Криму берегові ракетні комплекси "Бастіон-П" — носії надзвукових ракет "Онікс". Проте запас таких ракет у ворога досить обмежений.

Також ми писали, що вороже корабельне угруповання залишається досить великим. Проте російські кораблі змушені перебувати у східній частині Чорного моря, ближче до військово-морської бази "Новоросійськ".

Одеса
війна
розвідка
російські війська
літак
Чорне море
корабель
росіяни
Новини Одеси
ракета
Наталія Гуменюк
ракети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі