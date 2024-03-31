Дежурство российских кораблей — какая угроза

Российские корабли на рейде. Фото: РосСМИ

По состоянию на сегодня, 31 марта, враг не вывел на дежурство ни одного судна в акватории Черного и Азовского морей. Оккупанты продолжают держать ракетоносители в пунктах базирования.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море отсутствуют вражеские корабли;

в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 1 ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 11 судов, из них 6 направлялись из пролива Босфор. Кроме того, в Черное море прошли 17 судов, из них 10 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

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Напомним, что в последнее время у Сил обороны значительные успехи в Черном море, в частности речь идет об уничтожении крупных десантных кораблей и важном узле связи вражеского флота. Однако есть вероятность повреждения еще одного корабля — "Ивана Хурса".

Мы ранее сообщали, что поражено также здание военно-морской базы "Севастополь". Потеря такого учреждения очень серьезная для армии России.

Добавим, РФ начала агрессивную кампанию против украинских военных кораблей. Используя беспилотники-камикадзе, россияне целенаправленно атакуют украинские суда, однако серьезных успехов на воде у них нет.