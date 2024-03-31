Чергування російських кораблів — яка загроза
Станом на сьогодні, 31 березня, ворог не вивів на чергування жодного судна в акваторії Чорного та Азовського морів. Окупанти продовжують тримати ракетоносії в пунктах базування.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
- в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
- у Середземному морі — 1 ракетоносій з 8 "Калібрами".
Рух морем продовжується
За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 11 суден, з них 6 прямували з протоки Босфор. Крім того, до Чорного моря пройшли 17 суден, з них 10 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.
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Нагадаємо, що останнім часом Сили оборони мають значні успіхи у Чорному морі, зокрема йдеться про знищення великих десантних кораблів та важливий вузол зв'язку ворожого флоту. Проте є ймовірність пошкодження ще одного корабля — "Івана Хурса".
Ми раніше повідомляли, що ураженою є також будівля військово-морської бази "Севастополь". Втрата такої установи є дуже серйозною для армії Росії.
Додамо, РФ розпочала агресивну кампанію проти українських військових кораблів. Використовуючи безпілотники-камікадзе, росіяни цілеспрямовано атакують українські судна, проте серйозних успіхів на воді вони не мають.
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