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Враг обстрелял Николаевщину: двое подростков погибли

16 апреля 2023 10:39
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Враг обстрелял Николаевщину: двое подростков погибли
Обстрелы жилых домов. Фото: Николаевская ОВА
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Сегодня ночью враг обстрелял Николаевскую область. Двое подростков погибли в результате ракетного удара.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По его словам, предварительно россияне открывали огонь из зенитно-ракетных систем С-300.

"В одном из населенных пунктов общины в результате обстрела погибли двое подростков 2005 года рождения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и частное предприятие", — сообщил Виталий Ким.

В Снигиревке в результате ночных обстрелов повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома. По предварительной информации, без пострадавших.

Отметим, на юге страны враг продолжает наносить удары по мирному населению. На фоне явного уменьшения количества ракет россияне прибегли к новой террористической тактике.

Напомним, ущерб в размере 4,6 млрд грн нанесен окружающей среде в Николаевской области. Из-за вражеских обстрелов горели сельскохозяйственные поля на землях Шевченковской, Галициновской и Гороховской громад.

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