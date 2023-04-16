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Ворог обстріляв Миколаївщину: двоє підлітків загинули

16 квітня 2023 10:39
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Ворог обстріляв Миколаївщину: двоє підлітків загинули
Обстріл житлових будинків. Фото: Миколаївська обласна прокуратура
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Сьогодні вночі ворог обстріляв Миколаївську область. Двоє підлітків загинули внаслідок ракетного удару.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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За його словами, попередньо росіяни відкривали вогонь із зенітно-ракетних систем С-300.

"В одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків 2005 року народження. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство", — повідомив Віталій Кім.

У місті Снігурівка в наслідок нічного обстрілу пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки. За попередньою інформацією без постраждалих.

Зазначимо, на півдні країни ворог продовжує завдавати удари по мирному населенню. На фоні явного зменшення кількості ракет росіяни вдались до нової терористичної тактики. 

Нагадаємо, збиток у розмірі 4,6 млрд грн завдано довкіллю на Миколаївщині. Через ворожі обстріли горіли сільськогосподарські поля на землях Шевченківської, Галицинівської та Горохівської громад.

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