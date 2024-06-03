Враг ведет усиленную разведку на юге, после чего наносит ракетные удары

Сбитый разведывательный БпЛА. Иллюстративное фото: armyinform

Сегодня, 3 июня, на рассвете российская армия направила в южные регионы Украины разведывательные дроны. БпЛА были поражены силами противовоздушной обороны, однако оккупанты также направили ракету на Одессу.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования "Юг".

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Работа сил ПВО

В ведомстве отметили, что в пределах Николаевской и Херсонской областей были поражены разведывательные дроны типа ZALA. Также враг вчера нанес удар баллистике по Одесчине.

"Враг утром 3 июня атаковал Одесчину управляемой авиационной ракетой, потерявшей боевую способность в акватории Черного моря. Кроме того, российские оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру Одессы баллистической ракетой (вероятно, "Искандер-М")", — сообщили в ведомстве.

Характеристика БПЛА. Фото: armyinform

Атаки на юг

Мы писали, что вчера в Одессе прогремели мощные взрывы. Оккупанты ударили по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру. После удара российские СМИ начали распространять в своих соцсетях информацию об уничтожении кораблей и катеров ВМС ВСУ. Военные подчеркивают, что это фейк.



Также мы сообщали, что минувшей ночью российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 и крылатыми ракетами. Боевая работа в Одесской области длилась более трех часов. Над регионом было уничтожено 5 ударных БпЛА. В целом ночью украинские воины сбили 24 "шахеда".



Добавим, что два российских боевых корабля находятся на дежурстве в Черном море по состоянию на утро сегодня, 3 июня. Среди них фиксируется и ракетоноситель, кроме этого, снаряженные носители крылатых ракет остаются и в акватории Средиземного моря.