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Ворог веде посилену розвідку на півдні, після чого завдає ракетних ударів

3 червня 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворог веде посилену розвідку на півдні, після чого завдає ракетних ударів
Збитий розвідувальний БпЛА. Ілюстративне фото: armyinform
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 3 червня, на світанку російська армія скерувала на південні регіони України розвідувальні дрони. БпЛА були уражені силами протиповітряної оборони, однак окупанти також скерували ракету на Одесу.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряного командування "Південь"

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У відомстві зазначили, що  в межах Миколаївскьої й Херсонської областей були уражені розвідувальні дрони типу ZALA. Також ворог вчора завдав удару балістикою по Одещині.

"Ворог зранку 3 червня атакував Одещину керованою авіаційною ракетою, що втратила бойову спроможність в акваторії Чорного моря. Крім того, російські окупанти атакували припортову інфраструктуру Одеси балістичною ракетою (ймовірно, "Іскандер-М")", — повідомили у відомстві.

По півдню росіяни запускають розвідку
Характеристика БпЛА. Фото: armyinform

Атаки на південь

Ми писали, що вчора в Одесі пролунали потужні вибухи. Окупанти вдарили по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру. Після удару російські ЗМІ почали поширювати у своїх соцмережах інформацію про знищення кораблів та катерів ВМС ЗСУ. Військові наголошують, що це — фейк.

Також ми повідомляли, що минулої ночі російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136 та крилатими ракетами. Бойова робота на Одещині тривала понад три години. Над регіоном було знищено 5 ударних БпЛА. Загалом, протягом ночі українські воїни збили 24 "шахеди".

Додамо, що два російські бойові кораблі перебувають на чергуванні у Чорному морі станом на ранок сьогодні, 3 червня. Серед них фіксується й ракетоносій, окрім цього, споряджені носії крилатих ракет залишаються й в акваторії Середземного моря. 

ППО
ракетний удар
дрони
розвідка
Одеса
російські війська
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