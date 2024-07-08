Ракетоноситель россиян в Черном море - сколько "Калибров" на борту

Боевой корабль в море. Фото: росСМИ

Российские захватчики вывели на дежурство в Черное море снаряженный ракетоносителем по состоянию на сегодня, 8 июля. Также сохраняются боевые корабли российского флота в Азовском и Средиземном морях, поэтому угроза обстрелов высока.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море — 1 ракетоноситель с залпом до 4 "Калибров";

в Азовском море — 3 вражеских корабля. Ракетоносители заведены в пункты базирования;

в Средиземном море 2 российских корабля, оба — ракетоносители с 24 "Калибрами" на борту.

Информация о флоте россиян по состоянию на сегодняшний день. Фото: ВМС ВСУ

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив движение к Черному морю совершили 8 судов, в направлении пролива Босфор в течение последних суток прошли 3 из них. Кроме этого, до Азовского моря прошли 7 судов, ни одно из них не направлялось из Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

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Напомним, российский Черноморский флот вынужден перебазировать почти все свои боеспособные военные корабли из оккупированного Крыма в другие места из-за атак со стороны Украины. Одной из причин важности возвращения контроля над акваторией Черного моря есть возобновление деятельности украинских портов.

Мы писали, что Украина устранила возможность минирования Черного моря россиянами. Наши военные заставили РФ вывести из Крыма корабли в Новороссийск.

Добавим, российские оккупанты серьезно готовятся к обороне Крыма. Они увеличивают количество огневых точек, готовятся к возможной высадке украинского десанта.