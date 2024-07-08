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Ворог вивів споряджений ракетоносій в Чорне море — скільки "Калібрів" загрожує

8 липня 2024 09:17
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ракетоносій росіян у Чорному морі - скільки "Калібрів" на борту
Бойовий корабель у морі. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Російськи загарбники вивели на чергування в Чорне море споряджений ракетоносій станом на сьогодні, 8 липня. Також зберігаються бойові кораблі російського флоту в Азовському та Середземному морях, тож загроза обстрілів висока. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

  • у Чорному морі — 1 ракетоносій із залпом до 4 "Калібрів"; 
  • в Азовському морі — 3  ворожі кораблі. Ракетоносії заведені в пункти базування;
  • в Середземному морі 2 російські кораблі, обидва — ракетоносії з 24 "Калібрами" на борту.
Рух ворожого флоту на 8 липня
Інформація про флот росіян станом на сьогодні. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку рух до Чорного моря здійснили 8 суден, у напрямку протоки Босфор протягом останньої доби пройшло 3 з них. Окрім цього, до Азовського моря пройшло 7 суден, жодне з них не прямувало з Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, російський Чорноморський флот змушений перебазувати майже всі свої боєздатні військові кораблі з окупованого Криму до інших місць через атаки з боку України. Однією з причин важливості повернення контролю над акваторією Чорного моря є відновлення діяльності українських портів.

Ми писали, що Україна усунула можливість мінування Чорного моря росіянами. Наші військові змусили РФ вивести з Криму кораблі у Новоросійськ.

Додамо, російські окупанти серйозно готуються до оборони Криму. Вони збільшують кількість вогневих точок, готуються до можливої висадки українського десанту.

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