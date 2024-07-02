Движение вражеских кораблей на сегодня, 2 июля - ВМС ВСУ

Боевые корабли в море. Фото: росСМИ

На утро вторника, 2 июля, враг вывел на боевое дежурство в Черное море дополнительные единицы флота — всего в акватории наблюдается семь кораблей оккупантов. Также россияне присутствуют в Азовском и Средиземном морях, поэтому следует быть внимательным к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море караулит 7 вражеских кораблей, 1 из них является ракетоносителем без "Калибров";

в Азовском море — 2 корабля оккупантов. Ракетоносители заведены в пункты базирования;

в Средиземном море 2 российских корабля, оба — ракетоносители с 24 "Калибрами" на борту.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 7 судов, 4 из них направлялись из Босфора. Движение к Черному морю совершили 5 судов, в направлении пролива Босфор в течение последних суток прошло 1 из них.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

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Напомним, на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5. Также был уничтожен рейдовый буксир "Сатурн".

Кроме этого, бывший премьер-министр Грузии призвал Украину и ее партнеров не бояться наносить удары по территории страны-агрессора. России нужно максимально противодействовать, чтобы защитить весь мир.

Добавим, российские оккупанты серьезно готовятся к обороне Крыма. Они увеличивают количество огневых точек, готовятся к возможной высадке украинского десанта.