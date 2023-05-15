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Враг уменьшил количество кораблей в Черном море

15 мая 2023 11:30
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Враг уменьшил количество кораблей в Черном море
Корабли РФ. Фото: Министерство обороны РФ
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

На утро 15 мая в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей. Ракетоносители пока отсутствуют.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

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"В Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей. Еще 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", зафиксирован в Азовском море. Общий залп до 8 ракет", — говорится в сообщении.

Корабли в Средиземном море

В Средиземном море на боевом дежурстве находится до 5 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп до 4 ракет.

Проход Керчь-Еникальским проливом

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 19 судов, из них 2 двигались в направлении пролива Босфор;
  • к Черному морю — 31 судно, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Отметим, россияне начали атаковать Украину разными типами ракет и ударных БПЛА по всем направлениям. В связи с этим ночью 14 мая на карте воздушных тревог сначала "покраснели" западные регионы.

Напомним, в Черном море стало меньше вражеских кораблей. Впрочем, чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время они могут выйти на боевое дежурство.

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