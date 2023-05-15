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Ворог зменшив кількість кораблів у Чорному морі

15 травня 2023 11:30
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Беженар Тетяна
журналіст
Ворог зменшив кількість кораблів у Чорному морі
Кораблі РФ. Фото: Міністерство оборони РФ
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Станом на ранок 15 травня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів. Ракетоносії наразі відсутні.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів. Ще 2 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", зафіксовано в Азовському морі. Загальний залп до 8 ракет", — йдеться у повідомленні.

Кораблі у Середземному морі

В Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 5 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп до 4 ракет.

Прохід Керч-Єнікальською протокою

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 19 суден, з них 2 рухалось у напрямку протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 31 судно, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зазначимо, росіяни почали атакувати Україну різними типами ракет та ударних БпЛА зі всіх напрямків. У зв’язку з цим вночі 14 травня на мапі повітряних тривог спочатку "почервоніли" західні регіони.

Нагадаємо, в Чорному морі поменшало ворожих кораблів. Втім щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час вони можуть вийти на бойове чергування.   

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