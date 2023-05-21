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Враг уменьшил количество кораблей в Черном море

21 мая 2023 14:00
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Беженарь Татьяна
журналист
Враг уменьшил количество кораблей в Черном море
Российские корабли. Фото: Министерство обороны РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

По состоянию на 21 мая в Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей. Из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

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"В Черном море на боевом дежурстве находится 6 вражеских кораблей. Из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет. В Азовском море — 1 вражеский корабль, а в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 7 вражеских кораблей. Из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет", — говорится в сообщении.

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю: 12 судов, из них 1 продолжило движение из пролива Босфор;
  • к Черному морю: 7 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Нарушения Международной конвенции

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Утром 21 мая в Черном и Азовском морях на боевом дежурстве 11 вражеских кораблей. Среди них два подводных ракетоносителя, снаряженные 8 "Калибрами".

Напомним, российские войска продолжают собирать информацию перед очередной атакой. Для этого увеличилось количество разведывательных беспилотных аппаратов.

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