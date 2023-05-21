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Ворог зменшив кількість кораблів у Чорному морі

21 травня 2023 14:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Ворог зменшив кількість кораблів у Чорному морі
Російські кораблі. Фото: Міністерство оборони РФ
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Беженар Тетяна
журналіст

Станом на 21 травня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів. З них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 6 ворожих кораблів. З них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет. В Азовському морі — 1 ворожий корабель, а в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів. З них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет",— йдеться у повідомленні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря: 12 суден, з них 1 продовжило рух з протоки Босфор;
  • до Чорного моря: 7 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Порушення Міжнародної конвенції

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зазначимо, вранці 21 травня в Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні 11 ворожих кораблів. Серед них два підводних ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами".

Нагадаємо, російські війська продовжують збирати інформацію перед черговою атакою. Для цього збільшили кількість розвідувальних безпілотних апаратів.

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