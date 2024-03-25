Враг сосредоточил ночную атаку на юге Украины — последствия ударов

Работа сил ПВО. Фото: 126-я ОБ Территориальной обороны

В ночь на 25 марта вражеская атака на южные регионы была сосредоточена на Николаевщине и Одесчине. Враг продолжил удары по объектам энергетики.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

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Атака Одесской и Николаевской областей

Российские террористы выпустили по Одесчине противорадиолокационную ракету Х-31П. Таким образом, они пытались помешать работе сил ПВО, отмечают в Силах обороны.

"Ракета потеряла боевую способность в воздухе. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

Далее враг атаковал несколькими волнами дронов типа Shahed-131/136 из акватории Черного моря. Силами противовоздушной обороны были сбиты по четыре ударных БпЛА в Одесской и Николаевской областях.

Последствия попаданий

На Одесчине обломки сбитого дрона повредили энергетический объект и повлекли за собой пожар. Это стало причиной обесточивания части областного центра и близлежащих населенных пунктов. К счастью, пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

В Николаевской области враг также попал по энергетическому объекту, в результате чего произошло возгорание.

"Вражеские дроны традиционно барражировали среди жилых кварталов населенных пунктов. В результате падения сбитого "шахеда" в частном секторе Николаева произошло разрушение двухэтажного жилого дома, там также был пожар, который ликвидировали специалисты ГСЧС", — говорится в сообщении.

Обстрелы южных регионов

Напомним, что в ночь на 25 марта враг совершил очередную атаку на Одесчину с применением ударных БпЛА. В результате атаки беспилотников на регион поврежден энергетический объект.

Также мы сообщали, что ночью против 24 марта оккупанты снова атаковали Одесскую область. На регион враг направил ударные дроны, в результате чего произошло попадание одного из них в припортовый объект.