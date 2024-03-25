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Ворог зосередив нічну атаку на півдні України — наслідки ударів

25 березня 2024 13:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворог зосередив нічну атаку на півдні України — наслідки ударів
Робота сил ППО. Фото: 126-та ОБ Територіальної оборони
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У ніч проти 25 березня ворожа атака на південні регіони була зосереджена на Миколаївщині та Одещині. Ворог продовжив удари по об’єктах енергетики.

Про це повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня України

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Російські терористи випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П. Таким чином вони намагалися зашкодити роботі сил ППО, зазначають у Силах оборони.  

"Ракета втратила бойову спроможність в повітрі. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила", — йдеться у повідомленні.

Далі ворог атакував кількома хвилями дронів типу Shahed-131/136 з акваторії Чорного моря. Силами протиповітряної оборони було збито по чотири ударних БпЛА на Одещині та Миколаївщині.

Наслідки влучань

На Одещині уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт та спричинили на ньому пожежу. Це стало причиною знеструмлення частини обласного центру та прилеглих населених пунктів. На щастя, пожежу оперативно ліквідували, постраждалих немає.

В Миколаївській області ворог також поцілив по енергетичному об’єкту, внаслідок чого сталося загоряння.

"Ворожі дрони традиційно баражували серед житлових кварталів населених пунктів. Внаслідок падіння збитого "шахеду" в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку, там також була пожежа, яку ліквідували фахівці ДСНС", — йдеться у повідомленні.

Обстріли південних регіонів

Нагадаємо, що в ніч проти 25 березня ворог здійснив чергову атаку на Одещину із застосуванням ударних БпЛА. В результаті атаки безпілотників на регіон пошкоджено енергетичний об'єкт. 

Також ми повідомляли, що вночі проти 24 березня окупанти знову атакували Одеську область. На регіон ворог спрямував ударні дрони, внаслідок чого сталося влучання одного з них у припортовий об'єкт.

Одеса
російські війська
Миколаїв
Одеська область
Миколаївська область
електропостачання
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ракетний удар

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