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Вражеские корабли на дежурстве — есть ли угроза в Черном море

15 марта 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Вражеские корабли на дежурстве — есть ли угроза в Черном море
Военные корабли. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Черном море продолжается непогода, из-за чего россияне опасаются выводить корабли на дежурство. На сегодня, 15 марта, вражеские суда в дальнейшем остаются присутствующими только в акватории Средиземного моря.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море — 3 корабля, из них 2 ракетоносителя с общим залпом 12 "Калибров".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

  • к Азовского моря — 21 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 21 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Ранее мы сообщали, что россияне продолжают пытаться проводить разведку и измерить готовность систем ПВО. Для этого они запускают ракеты и ударные БПЛА по южным регионам, в частности, направляют снаряды на Одесчину.

Также мы писали, что кафиры не могут вывести все корабли из базы ЧФ в Севастополе. Она ведь остается единственной на Черном море, которая может ремонтировать некоторые типы кораблей.

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