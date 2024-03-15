Вражеские корабли на дежурстве — есть ли угроза в Черном море

Военные корабли. Фото: росСМИ

В Черном море продолжается непогода, из-за чего россияне опасаются выводить корабли на дежурство. На сегодня, 15 марта, вражеские суда в дальнейшем остаются присутствующими только в акватории Средиземного моря.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 3 корабля, из них 2 ракетоносителя с общим залпом 12 "Калибров".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

к Азовского моря — 21 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 21 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Ранее мы сообщали, что россияне продолжают пытаться проводить разведку и измерить готовность систем ПВО. Для этого они запускают ракеты и ударные БПЛА по южным регионам, в частности, направляют снаряды на Одесчину.



Также мы писали, что кафиры не могут вывести все корабли из базы ЧФ в Севастополе. Она ведь остается единственной на Черном море, которая может ремонтировать некоторые типы кораблей.