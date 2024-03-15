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Ворожі кораблі на чергуванні — чи є загроза у Чорному морі

15 березня 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворожі кораблі на чергуванні — чи є загроза у Чорному морі
Військові кораблі. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Чорному морі продовжує вирувати негода, через що росіяни побоюються виводити кораблі на чергування. Станом на сьогодні, 15 березня, ворожі судна надалі залишаються присутніми лише в акваторії Середземного моря.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
 

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  • у Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 3 кораблі, з них 2 ракетоносія із загальним залпом 12 "Калібрів".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

  • до Азовського моря — 21 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 21 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Раніше ми повідомляли, що росіяни далі намагаються проводити розвідку та виміряти готовність систем ППО. Задля цього вони запускають ракети та ударні БпЛА по південних регіонах, зокрема спрямовують снаряди на Одещину.

Також ми писали, що окупанти не можуть вивести всі кораблі з бази ЧФ у Севастополі. Адже вона залишається єдиною на Чорному морі, яка може ремонтувати деякі типи кораблів.

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