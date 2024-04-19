Вражеские корабли на дежурстве — какая вероятность обстрела со стороны Черного моря

Корабли на рейде в море. Фото: росСМИ

На сегодня, 19 апреля, оккупанты в дальнейшем держат корабли в пунктах базирования в Черном море. Вместо этого в Средиземном дежурят снаряжении ракетоносители, поэтому угроза обстрела остается постоянно.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 3 корабля, из которых 2 ракетоносителя с 24 "Калибрами". https://t.me/ukrainian_navy/6048

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив прошли:

к Азовскому морю — 8 судов, из них 0 двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю — 18 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

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Напомним, что после удачных ударов ВСУ по Крыму оккупанты перемещают свою авиацию. Российские бойцы перебазировали самолеты на аэродром Кировское, потому что опасаются за их дальнейшую судьбу.



Также мы писали, что потери Черноморского флота РФ большие и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако хранится несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.



Добавим, что россияне не выводят корабли на дежурство уже продолжительное время. Однако они пытаются компенсировать затруднительную ситуацию на воде усилением своей авиации.