Ворожі кораблі на чергуванні — яка вирогідність обстрілу з боку Чорного моря

Кораблі на рейді у морі. Фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 19 квітня, окупанти надалі тримають кораблі у пунктах базування у Чорному морі. Натомість у Середземному чергують спорядженні ракетоносії, тож загроза обстрілу залишається постійно.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі — 3 кораблі, з яких 2 ракетоносії з 24 "Калібрами". https://t.me/ukrainian_navy/6048

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку пройшли:

до Азовського моря — 8 суден, з них 0 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 18 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Більше про ворожу армію

Нагадаємо, що після вдалих ударів ЗСУ по Криму окупанти переміщують свою авіацію. Російські бійці перебазували літаки на аеродром Кіровське, адже побоюються за їхню подальшу долю.



Також ми писали, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, по яких загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями.



Додамо, що росіяни не виводять кораблі на чергування вже тривалий час. Проте вони намагаються компенсувати скрутну ситуацію на воді посиленням своєї авіації.