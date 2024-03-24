Вражеский корабль на чередовании в Черном море — какую угрозу представляет

Российский вражеский корабль. Фото: РосСМИ

На сегодня, 24 марта, враг снова вывел судно на дежурство в акваторию Черного моря. Хотя оккупанты продолжают держать ракетоносители в пунктах базирования, угроза ракетных атак остается высокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море — 1 вражеский корабль;

в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 1 ракетоноситель со снаряженными 8 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ за сутки, в интересах РФ, Керчь-Еникальским проливом к Азовскому морю прошли 11 судов, из них 5 направлялись из пролива Босфор. Кроме того, в Черное море прошли 19 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о российском флоте

Напомним, что российский Черноморский флот постоянно находится в страхе. оккупанты пытаются избежать обнаружения, перенося свои плавсредства как можно дальше от временно оккупированного Крыма. Кроме того, у захватчиков также наблюдаются проблемы с личным составом ЧФ РФ.

Также мы сообщали, что ВМС тщательно анализируют наиболее стратегически важные корабли Российского Черноморского флота, уделяя внимание их потенциальной военной угрозе. Наибольшую опасность для Украины несут именно вражеские ракетоносители, поэтому они в приоритете на уничтожение.



Добавим, что в России был назначен временный исполняющий обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом. Замена произошла на фоне значительных потерь у окупантов на море.