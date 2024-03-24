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Ворожий корабель на чергуванні у Чорному морі — яку загрозу становить

24 березня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворожий корабель на чергуванні у Чорному морі — яку загрозу становить
Російський ворожий корабель. Фото: РосЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 24 березня, ворог знову вивів судно на чергування в акваторію Чорного моря. Хоча окупанти продовжують тримати ракетоносії в пунктах базування, загроза ракетних атак залишається високою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
 

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  • у Чорному морі — 1 ворожий корабель;
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 1 ракетоносій зі спорядженними 8 "Калібрами".

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ за добу, в інтересах РФ, Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря пройшли 11 суден, з них 5 прямували з протоки Босфор. Крім того, до Чорного моря пройшли 19 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про російський флот

Нагадаємо, що російський Чорноморський флот постійно перебуває в страху. Окупанти намагаються уникнути виявлення, переносячи свої плавзасоби якомога далі від тимчасово окупованого Криму. Окрім цього, у загарбників також спостерігаються проблеми з особовим складом ЧФ РФ.

Також ми повідомляли, що ВМС ретельно аналізують найбільш стратегічно важливі кораблі Російського Чорноморського флоту, спрямовуючи увагу на їх потенційну військову загрозу. Наразі найбільшу небезпеку для України несуть саме ворожі ракетоносії, тому вони в пріоритеті на знищення.

Додамо, що у Росії призначили тимчасового виконувача обов'язків головнокомандувача Військово-морського флоту. Заміна відбулася на тлі значних втрат в окупантів на морі.

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