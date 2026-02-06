Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Враг терроризирует Николаев дронами — какая ситуация в городе

Враг терроризирует Николаев дронами — какая ситуация в городе

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 14:42
Ситуация в Николаеве сегодня: обстрелы, свет и питьевая вода
Николаевский городской совет. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

Николаев остается относительно безопасным городом благодаря тому, что ВСУ крепко держат линию обороны по Днепру. Главной проблемой остаются прицельные удары врага по энергетике и газовым сетям. Несмотря на сложные графики отключений света, город обеспечен теплом, а власти готовят жителям долгожданный сюрприз с водоснабжением.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Реклама
Читайте также:

Фронт и новые угрозы

Благодаря успешным действиям военных, риска форсирования врагом реки Днепр и наступления на Николаев, в ближайшее время нет. Однако тактика оккупантов изменилась. Вместо крупных ракетных атак они перешли к террору дронами. В последнее время участились налеты беспилотников типа "Молния", которые целят именно в объекты жизнеобеспечения.

"В целом сегодня нет военных объектов на территории города или группировок, поэтому больших ракетных атак мы не имеем. В основном это атаки на критическую инфраструктуру: наши электрические и газовые подстанции", — отмечает Сенкевич.

Проблемы с водой

Проблема соленой воды в кранах, которая истощает трубы, наконец может быть решена. Сейчас на объектах водоканала продолжаются активные работы по модернизации систем очистки.

"Надеемся, что уже в марте мы сможем получить питьевую воду в наших кранах. Сейчас Государственное агентство восстановления завершает работы по модернизации и фильтрации станций на территории "Николаевводоканала", — добавил мэр.

Свет и Пункты несокрушимости

Ситуация с электричеством остается напряженной. Часто николаевцы имеют свет только 6 часов в сутки. Однако город полностью готов к возможным блэкаутам. Пункты несокрушимости работают в аварийном режиме и готовы принимать людей ежесекундно.

"Отключение электроэнергии — это наименьшая из проблем, которую могли бы получить николаевцы в течение этой войны. Мы благодарны Вооруженным силам за то, что проживаем в достаточно спокойном и мирном городе", — заявил глава города.

Сейчас больницы и школы работают стабильно. Системы отопления и водоснабжения, несмотря на дефицит энергии, остаются под контролем.

Напомним, мы сообщали о том, что РФ планировала захватить Молдову. Однако на пути этому стали Николаев и Одесса. Враг не смог оккупировать эти города и выйти к границам РМ.

Также мы писали, что РФ сосредоточила удары по критической инфраструктуре. На Николаевщине ищут методы противодействия таким атакам.

Одесса Николаев Одесская область обстрелы Новости Одессы Александр Сенкевич
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации