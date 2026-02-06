Ситуация в Николаеве сегодня: обстрелы, свет и питьевая вода

Николаевский городской совет. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

Николаев остается относительно безопасным городом благодаря тому, что ВСУ крепко держат линию обороны по Днепру. Главной проблемой остаются прицельные удары врага по энергетике и газовым сетям. Несмотря на сложные графики отключений света, город обеспечен теплом, а власти готовят жителям долгожданный сюрприз с водоснабжением.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Фронт и новые угрозы

Благодаря успешным действиям военных, риска форсирования врагом реки Днепр и наступления на Николаев, в ближайшее время нет. Однако тактика оккупантов изменилась. Вместо крупных ракетных атак они перешли к террору дронами. В последнее время участились налеты беспилотников типа "Молния", которые целят именно в объекты жизнеобеспечения.

"В целом сегодня нет военных объектов на территории города или группировок, поэтому больших ракетных атак мы не имеем. В основном это атаки на критическую инфраструктуру: наши электрические и газовые подстанции", — отмечает Сенкевич.

Проблемы с водой

Проблема соленой воды в кранах, которая истощает трубы, наконец может быть решена. Сейчас на объектах водоканала продолжаются активные работы по модернизации систем очистки.

"Надеемся, что уже в марте мы сможем получить питьевую воду в наших кранах. Сейчас Государственное агентство восстановления завершает работы по модернизации и фильтрации станций на территории "Николаевводоканала", — добавил мэр.

Свет и Пункты несокрушимости

Ситуация с электричеством остается напряженной. Часто николаевцы имеют свет только 6 часов в сутки. Однако город полностью готов к возможным блэкаутам. Пункты несокрушимости работают в аварийном режиме и готовы принимать людей ежесекундно.

"Отключение электроэнергии — это наименьшая из проблем, которую могли бы получить николаевцы в течение этой войны. Мы благодарны Вооруженным силам за то, что проживаем в достаточно спокойном и мирном городе", — заявил глава города.

Сейчас больницы и школы работают стабильно. Системы отопления и водоснабжения, несмотря на дефицит энергии, остаются под контролем.

