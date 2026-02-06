Ситуація в Миколаєві сьогодні: обстріли, світло та питна вода

Миколаївська міська рада. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Миколаїв залишається відносно безпечним містом завдяки тому, що ЗСУ міцно тримають лінію оборони по Дніпру. Головною проблемою залишаються прицільні удари ворога по енергетиці та газових мережах. Попри складні графіки відключень світла, місто забезпечене теплом, а влада готує мешканцям довгоочікуваний сюрприз із водопостачанням.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Фронт і нові загрози

Завдяки успішним діям військових, ризику форсування ворогом річки Дніпро та наступу на Миколаїв, найближчим часом немає. Проте тактика окупантів змінилася. Замість великих ракетних атак вони перейшли до терору дронами. Останнім часом почастішали нальоти безпілотників типу "Молнія", які цілять саме в об'єкти життєзабезпечення.

"Загалом сьогодні немає військових об'єктів на території міста чи угрупувань, тому великих ракетних атак ми не маємо. Здебільшого це атаки на критичну інфраструктуру: наші електричні та газові підстанції", — зазначає Сєнкевич.

Проблеми з водою

Проблема солоної води в кранах, яка виснажує труби, нарешті може бути вирішена. Зараз на об'єктах водоканалу тривають активні роботи з модернізації систем очищення.

"Сподіваємось, що вже в березні ми зможемо отримати питну воду в наших кранах. Зараз Державна агенція відновлення завершує роботи з модернізації та фільтрації станцій на території "Миколаївводоканалу", — додав мер.

Світло та Пункти незламності

Ситуація з електрикою залишається напруженою. Часто миколаївці мають світло лише 6 годин на добу. Проте місто повністю готове до можливих блекаутів. Пункти незламності працюють в аварійному режимі й готові приймати людей щомиті.

"Відключення електроенергії — це найменша з проблем, яку могли б отримати миколаївці протягом цієї війни. Ми вдячні Збройним силам за те, що проживаємо в достатньо спокійному і мирному місті", — заявив голова міста.

Наразі лікарні та школи працюють стабільно. Системи опалення та водопостачання, попри дефіцит енергії, залишаються під контролем.

