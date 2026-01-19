Атака дронов в Одесской области: без света более 30 тысяч семей

Уничтоженный энергообъект. Фото: ДТЭК

Российские войска снова ударили по энергетическим объектам Одесской области, пытаясь оставить регион без света. Из-за атаки тысячи семей остались в темноте, без тепла и воды. Энергетики работают в сложных условиях, чтобы как можно быстрее вернуть электричество.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Удар по свету

В результате ночной атаки враг существенно повредил энергетический объект ДТЭК в Одессе. Сейчас без света остаются около 30,8 тысячи семей. Разрушения значительные, поэтому восстановление оборудования потребует длительного времени. На месте работают энергетики. Они разбирают завалы и готовятся к ремонтным работам. Первоочередная задача — восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры, чтобы вернуть тепло и воду в дома жителей.

Последствия атаки на энергообъект. Фото: ДТЭК

Что известно об атаке

Во время атаки пострадал и общественный сектор. Поврежден 25-этажный жилой дом — разрушена часть фасада и помещения двух квартир. Также зафиксировано повреждение четырех частных домовладений и 15 автомобилей. От обстрела пострадал один гражданский человек — 33-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Сгоревший трансформатор. Фото: ДТЭК

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Оборудование ДТК после атаки. Фото: ДТЭК

Напомним, мы сообщали, что ночью РФ атаковала Одесскую область ударными дронами. Также мы писали о том, сколько вражеских целей сбили силы ПВО этой ночью в небе над Украиной.