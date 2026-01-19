Атака дронів на Одещину: без світла понад 30 тисяч родин

Ворог вдарив по енергетиці — в Одесі 31 тис абонентів без світла
Російські війська знову вдарили по енергетичних об’єктах Одещини, намагаючись залишити регіон без світла. Через атаку тисячі родин залишилися в темряві, без тепла та води. Енергетики працюють у складних умовах, щоб якнайшвидше повернути електрику.
Про це повідомили в ДТЕК.
Удар по світлу
Внаслідок нічної атаки ворог суттєво пошкодив енергетичний об’єкт ДТЕК в Одесі. Наразі без світла залишаються близько 30,8 тисячі родин. Руйнування значні, тому відновлення обладнання потребуватиме тривалого часу. На місці працюють енергетики. Вони розбирають завали та готуються до ремонтних робіт. Першочергове завдання — відновити електропостачання об’єктів критичної інфраструктури, щоб повернути тепло і воду в оселі мешканців.
Що відомо про атаку
Під час атаки постраждав і громадський сектор. Пошкоджено 25-поверховий житловий будинок — зруйновано частину фасаду та приміщення двох квартир. Також зафіксовано пошкодження чотирьох приватних домоволодінь і 15 автомобілів. Від обстрілу постраждала одна цивільна особа — 33-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, загрози життю немає.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
