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Установил антирекорд: в Одессе задержали пьяного водителя

20 июня 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Установил антирекорд: в Одессе задержали пьяного водителя
Драгеры для измерения алкоголя. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За вчерашние сутки полицейские остановили 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения. У "рекордсмена" содержание алкоголя в крови превышало почти в 14 раз.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

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Во время проверки мужчины на трезвость "Драгер" показал рекордный результат — 2,85 промилле — это в 14 раз выше установленной нормы. Кроме того, патрульные полицейские остановили водителей с содержанием алкоголя 2,51 промилле, 2,37 и 1,76 промилле, что больше нормы в 12, 11 и 9 раз соответственно.

Отметим, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови — 0,2 промилле. За вождение в нетрезвом состоянии нарушителей ждет штраф в размере от 17 тыс. гривен и лишение водительских прав минимум в год.

ДТП в Одесской области

Напомним, на перекрестке дорог М-13 и Р-33 возле села Демьяновка, что в Окнянской общине произошла авария. В результате ДТП госпитализировали трех человек.

Также мы писали, что на улице Академика Уильямса полицейские получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На месте происшествия они нашли автомобиль Volkswagen, врезавшийся в препятствие. Управляла авто 16-летняя девушка, которая имела признаки алкогольного опьянения.

Также мы писали, что в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на улице Победы в городе Белгород-Днестровском, 23-летняя водитель была отправлена на скамью подсудимых. Ее обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к серьезному травмированию пешехода.

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