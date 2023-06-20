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Встановив антирекорд: в Одесі затримали п’яного водія

20 червня 2023 14:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Встановив антирекорд: в Одесі затримали п’яного водія
Драгер для вимірювання алкоголю. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За вчорашню добу поліцейські зупинили 12 водіїв у стані алкогольного сп’яніння. У "рекордсмена" вміст алкоголю в крові перевищував майже в 14 разів. 

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

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Під час перевірки чоловіка на тверезість ''Драгер'' показав рекордний результат — 2, 85 проміле — це в 14 разів вище встановленої норми. Крім того, патрульні поліцейські зупинили водіїв із вмістом алкоголю 2,51 проміле, 2,37 та 1,76 проміле, що більше норми в 12, 11 та 9 раз відповідно.

Зазначимо, що максимально допустимий рівень алкоголю у крові — 0,2 проміле. За водіння у нетверезому стані на порушників чекає штраф у розмірі від 17 тис. гривень та позбавлення прав водія мінімум на рік. 

ДТП на Одещині

Нагадаємо, на перехресті автошляхів М-13 та Р-33 біля села Дем'янівка, що в Окнянській громаді сталася аварія. Внаслідок ДТП ушпиталили трьох людей.

Також ми писали, що на вулиці Академіка Вільямса, поліцейські отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. На місці події вони знайшли автомобіль Volkswagen, який врізався в перешкоду. Управляла авто 16-річна дівчина, яка мала ознаки алкогольного сп'яніння.

Також ми писали, що унаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на вулиці Перемоги в місті Білгороді-Дністровському, 23-річна водійка була відправлена на лаву підсудних. Її звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, яке призвело до серйозного травмування пішохода.

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