Україна
Главная Одесса Удар по жилому дому в Одессе — вторая годовщина трагедии

Удар по жилому дому в Одессе — вторая годовщина трагедии

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 13:31
Удар по ЖК "Люксембург" в Одессе: два года после трагедии
ЖК "Люксембург" после атаки. Фото: Новини.LIVE

Два года прошло со дня, когда российская ракета ударила по жилому комплексу "Люксембург" в Одессе. Тогда атака унесла жизни пяти человек и оставила после себя масштабные разрушения. Этот удар стал одним из самых трагических для города в конце 2023 года.

Новини.LIVE решили вспомнить тот страшный для Одессы день.

Атака на Одессу

Утром 29 декабря 2023 года ракета попала в третий этаж ЖК "Люксембург" на улице Средней (ныне Александра Свища). Мощный взрыв разрушил часть дома и вызвал пожар. Погибли пять человек, среди них — взрослые и ребенок. Ранения получили 15 человек, в том числе двое детей в возрасте шесть и восемь лет. В самом жилом комплексе было уничтожено около 20 квартир, повреждения получили и соседние здания.

Друга річниця удару по ЖК "Люксембург" в Одесі
Пожарные тушат пожар в ЖК. Фото: Новини.LIVE
Друга річниця удару по ЖК "Люксембург" в Одесі
Спасатели помогают жильцам. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, в городе были повреждены 46 домов, среди которых четыре частных. Разрушениям подверглись 186 квартир, а также одно из учебных заведений. Последствия удара ликвидировали в течение длительного времени, а для многих семей эта дата навсегда осталась черным днем в истории города.

Друга річниця удару по ЖК "Люксембург" в Одесі
Разрушенный после обстрела дом. Фото: Новини.LIVE
Друга річниця удару по ЖК "Люксембург" в Одесі
Спасатели в разрушенном доме. Фото: Новини.LIVE
Друга річниця удару по ЖК "Люксембург" в Одесі
Поврежденное учебное заведение. Фото: Новини.LIVE

Удар по окружающей среде

Кроме человеческих потерь и разрушений, атака нанесла ущерб окружающей среде. По оценкам специалистов, в воздух попало почти 32 тонны углерода. Экологические убытки оценили в 96,4 тысячи гривен, эту сумму внесли в реестр потерь, вызванных вооруженной агрессией России.

Друга річниця удару по ЖК "Люксембург" в Одесі
Спасатель на месте атаки. Фото: Новини.LIVE
Друга річниця удару по ЖК "Люксембург" в Одесі
Воронка на месте удара. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

Тревогу в Одессе объявили около 06:33 утра. Воздушные силы сообщали о пуске ракет с самолетов стратегической авиации. Впоследствии стало известно, что по меньшей мере 2 ракеты летят в сторону южных областей. А уже в 07:44 в городе прогремели первые мощные взрывы. Россияне атаковали город несколькими волнами. Ведь после первых авиационных средств поражения на город летели и другие. В 08:33 стало известно о том, что было попадание в жилой дом. Отбой объявили в 09:33.

Друга річниця удару по ЖК "Люксембург" в Одесі
Двор ЖК "Люксембург". Фото: Новини.LIVE
Друга річниця удару по ЖК "Люксембург" в Одесі
Обломки во дворе дома. Фото: Новини.LIVE

Восстановление ЖК "Люксембург"

Отметим, что жилой комплекс "Люксембург", в который российская ракета попала 29 декабря 2023 года, полностью восстановлен — все основные строительно-монтажные работы завершены к августу 2025 года. На ремонт было потрачено почти 37 млн грн из городского бюджета, выполнены конструкции, инженерные сети, лифты и благоустройство территории вокруг дома.

Друга річниця удару по ЖК "Люксембург" в Одесі
Люди выносят вещи из ЖК. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что в результате обстрела Одессы в ночь на 28 декабря поврежден детский сад. Также мы писали о том, почему Россия удвоила удары по портам Одесской области.

 

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака ракетный удар
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
