Головна Одеса Удар по житловому будинку в Одесі — друга річниця трагедії

Удар по житловому будинку в Одесі — друга річниця трагедії

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 13:31
Удар по ЖК «Люксембург» в Одесі: два роки після трагедії
ЖК "Люксембург" після атаки. Фото: Новини.LIVE

Два роки минуло від дня, коли російська ракета вдарила по житловому комплексу "Люксембург" в Одесі. Тоді атака забрала життя п’ятьох людей і залишила після себе масштабні руйнування. Цей удар став одним із найтрагічніших для міста наприкінці 2023 року.

Новини.LIVE вирішили пригадати той день страшний для Одеси день.

Читайте також:

 

Атака на Одесу

Уранці 29 грудня 2023 року ракета влучила у третій поверх ЖК "Люксембург" на вулиці Середній (нині Олександра Свіща). Потужний вибух зруйнував частину будинку та спричинив пожежу. Загинули п’ятеро людей, серед них — дорослі та дитина. Поранення отримали 15 осіб, зокрема двоє дітей віком шість і вісім років. У самому житловому комплексі було знищено близько 20 квартир, пошкоджень зазнали й сусідні будівлі.

Друга річниця удару по ЖК "Люксембург" в Одесі
Вогнеборці гасять пожежу в ЖК. Фото: Новини.LIVE
Друга річниця удару по ЖК "Люксембург" в Одесі
Рятувальники допомагають мешканцям. Фото: Новини.LIVE

Крім того, у місті було пошкоджено 46 будинків, серед яких чотири приватні. Руйнувань зазнали 186 квартир, а також один із навчальних закладів. Наслідки удару ліквідовували протягом тривалого часу, а для багатьох родин ця дата назавжди залишилася чорним днем в історії міста.

Друга річниця удару по ЖК "Люксембург" в Одесі
Зруйнований після обстрілу будинок. Фото: Новини.LIVE
Друга річниця удару по ЖК "Люксембург" в Одесі
Рятувальники в зруйнованому будинку. Фото: Новини.LIVE
Друга річниця удару по ЖК "Люксембург" в Одесі
Пошкоджений заклад освіти. Фото: Новини.LIVE

Удар по довкіллю

Окрім людських втрат і руйнувань, атака завдала шкоди навколишньому середовищу. За оцінками фахівців, у повітря потрапило майже 32 тонни вуглецю. Екологічні збитки оцінили у 96,4 тисячі гривень, цю суму внесли до реєстру втрат, спричинених збройною агресією Росії.

Друга річниця удару по ЖК "Люксембург" в Одесі
Рятувальник на місці атаки. Фото: Новини.LIVE
Друга річниця удару по ЖК "Люксембург" в Одесі
Вирва на місці удару. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

Тривогу в Одесі оголосили близько 06:33 ранку. Повітряні сили повідомляли про пуск ракет з літаків стратегічної авіації. Згодом стало відомо, що щонайменше 2 ракети летять у бік південних областей. А вже о 07:44 у місті пролунали перші потужні вибухи. Росіяни атакували місто декількома хвилями. Адже після перших авіаційних засобів ураження на місто летіли й інші. О 08:33 стало відомо про те, що було влучання у житловий будинок. Відбій оголосили о 09:33.

Друга річниця удару по ЖК "Люксембург" в Одесі
Двір ЖК "Люксембург". Фото: Новини.LIVE
Друга річниця удару по ЖК "Люксембург" в Одесі
Уламки у дворі будинку. Фото: Новини.LIVE

Відновлення ЖК "Люксембург"

Зазначимо, що житловий комплекс "Люксембург", куди російська ракета влучила 29 грудня 2023 року, повністю відновили — усі основні будівельно-монтажні роботи завершили до серпня 2025 року. На ремонт витратили майже 37 млн грн з міського бюджету, зробили конструкції, інженерні мережі, ліфти та благоустрій навколо будинку.

Друга річниця удару по ЖК "Люксембург" в Одесі
Люди виносять речі з ЖК. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок обстрілу Одеси у ніч на 28 грудня пошкоджено дитячий садочок. Також ми писали про те, чому Росія подвоїла удари по портах Одещини.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака ракетний удар
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
