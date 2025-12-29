Удар по ЖК «Люксембург» в Одесі: два роки після трагедії

Удар по житловому будинку в Одесі — друга річниця трагедії
Два роки минуло від дня, коли російська ракета вдарила по житловому комплексу "Люксембург" в Одесі. Тоді атака забрала життя п’ятьох людей і залишила після себе масштабні руйнування. Цей удар став одним із найтрагічніших для міста наприкінці 2023 року.
Новини.LIVE вирішили пригадати той день страшний для Одеси день.
Атака на Одесу
Уранці 29 грудня 2023 року ракета влучила у третій поверх ЖК "Люксембург" на вулиці Середній (нині Олександра Свіща). Потужний вибух зруйнував частину будинку та спричинив пожежу. Загинули п’ятеро людей, серед них — дорослі та дитина. Поранення отримали 15 осіб, зокрема двоє дітей віком шість і вісім років. У самому житловому комплексі було знищено близько 20 квартир, пошкоджень зазнали й сусідні будівлі.
Крім того, у місті було пошкоджено 46 будинків, серед яких чотири приватні. Руйнувань зазнали 186 квартир, а також один із навчальних закладів. Наслідки удару ліквідовували протягом тривалого часу, а для багатьох родин ця дата назавжди залишилася чорним днем в історії міста.
Удар по довкіллю
Окрім людських втрат і руйнувань, атака завдала шкоди навколишньому середовищу. За оцінками фахівців, у повітря потрапило майже 32 тонни вуглецю. Екологічні збитки оцінили у 96,4 тисячі гривень, цю суму внесли до реєстру втрат, спричинених збройною агресією Росії.
Що відомо про атаку
Тривогу в Одесі оголосили близько 06:33 ранку. Повітряні сили повідомляли про пуск ракет з літаків стратегічної авіації. Згодом стало відомо, що щонайменше 2 ракети летять у бік південних областей. А вже о 07:44 у місті пролунали перші потужні вибухи. Росіяни атакували місто декількома хвилями. Адже після перших авіаційних засобів ураження на місто летіли й інші. О 08:33 стало відомо про те, що було влучання у житловий будинок. Відбій оголосили о 09:33.
Відновлення ЖК "Люксембург"
Зазначимо, що житловий комплекс "Люксембург", куди російська ракета влучила 29 грудня 2023 року, повністю відновили — усі основні будівельно-монтажні роботи завершили до серпня 2025 року. На ремонт витратили майже 37 млн грн з міського бюджету, зробили конструкції, інженерні мережі, ліфти та благоустрій навколо будинку.
