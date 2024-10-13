В Киевском районе Одессы официально переименовали улицу Макарова

Улица Макарова. Фото: скриншот из google.maps

Улица Макарова в Киевском районе Одессы получила новое название в честь контр-адмирала Михаила Остроградского. Он был выдающимся деятелем украинского флота и оставил значительный след в истории Украины.

Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Улица Макарова в Одессе. Фото: google.maps

Чем известен Михаил Остроградский

Михаил Остроградский (1870-1923) родился на Полтавщине в старинном казацком роде. Во время Первой мировой войны он командовал миноносцем "Жуткий" и крейсером "Память Меркурия", завоевав многочисленные награды за отвагу и успехи в боях.

Миноносец "Жуткий". Фото: ОМР

В 1917 году после провозглашения Украинской Народной Республики Остроградский поднял украинские флаги над кораблями Черноморского флота. Во время Украинской революции он остался верен национальным интересам, возглавил флот в Севастополе и занимал должность коменданта.

Михаил Остроградский. Фото: ОМР

Остроградский и Одесса

В декабре 1918 года Остроградский получил задачу организовать в Одессе подпольную борьбу украинских старшин и воинов. Его дом в Театральном переулке стал тайным центром украинской политической жизни Одессы, где он проводил переговоры с представителями Антанты и изучал настроения населения региона.

Его усилия не были напрасны, и 5 февраля 1920 года деникинцы передали власть в Одессе частям Украинской Галицкой армии, но, к сожалению, наступающее сопротивление Красной армии уже стало невозможным.

Михаил Остроградский умер в Бухаресте в 1923 году, но его наследие остается живым. Благодаря его усилиям были заложены основы для морской пехоты Украины, а в 2020 году 35-я отдельная бригада морской пехоты ВМС ВСУ получила его имя. Ее лозунг — "Воля и честь".

Напомним, Верховная Рада проголосовала за переименование города Южный в Одесской области. Также в Одессе проходили митинги против сноса памятника Пушкину.