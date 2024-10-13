В Київському районі Одеси офіційно перейменували вулицю Макарова

Вулицю Макарова в Одесі перейменували — яка нова назва
Вулиця Макарова в Київському районі Одеси отримала нову назву на честь контрадмірала Михайла Остроградського. Він був видатним діячем українського флоту та залишив значний слід в історії України.
Про це у неділю, 13 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.
Чим відомий Михайло Остроградський
Михайло Остроградський (1870-1923) народився на Полтавщині в старовинному козацькому роді. Під час Першої світової війни він командував міноносцем "Жуткий" та крейсером "Пам'ять Меркурія", здобувши численні нагороди за відвагу та успіхи у боях.
У 1917 році, після проголошення Української Народної Республіки, Остроградський підняв українські прапори над кораблями Чорноморського флоту. Під час Української революції він залишився вірним національним інтересам, очолив флот у Севастополі та обіймав посаду коменданта.
Остроградський і Одеса
У грудні 1918 року Остроградський отримав завдання зорганізувати в Одесі підпільну боротьбу українських старшин та вояків. Його будинок у Театральному провулку став таємним центром українського політичного життя Одеси, де він проводив переговори з представниками Антанти і вивчав настрої населення регіону.
Його зусилля не були марними, і 5 лютого 1920 року денікінці передали владу в Одесі частинам Української Галицької армії, але, на жаль, опір Червоній армії, яка наступала, вже став неможливим.
Михайло Остроградський помер у Бухаресті в 1923 році, але його спадщина залишається живою. Завдяки його зусиллям були закладені основи для морської піхоти України, а у 2020 році 35-та окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ отримала його ім'я. Її гасло – "Воля і честь".
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за перейменування міста Южне в Одеській області. Також в Одесі проходили мітинги проти зносу пам'ятника Пушкіну.
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