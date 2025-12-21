Пробки на трассе Одесса-Рени: что происходит на границе

Выезд в Молдову — ситуация на границах и трассе Одесса-Рени
В воскресенье, 21 декабря, дорога к границам в Одесской области для многих водителей превратилась в многочасовое ожидание. Самая сложная ситуация на трассе Одесса-Рени в направлении Молдовы.
О пробках и очередях свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Пробки на трассе Одесса-Рени
Самые большие пробки образовались вблизи села Маяки, где только восстановили проезд в Бессарабию. Здесь колонны авто растянулись на несколько километров, а скорость движения местами сводится к минимуму. Аналогичная ситуация фиксируется и перед контрольно-пропускным пунктом в пределах Нижнеднестровского национального парка.
Проблемным остается и подъезд к КПП "Старокозачье — Тудора". Участок обозначен красным цветом, что указывает на медленное движение. Очереди скапливаются как на выезд из Украины, так и в обратном направлении.
Пробки до Орловки
В направлении Орловки ситуация менее напряженная. Скопления транспорта зафиксированы на трассе М-15 вблизи Татарбунар, Броски и Измаила, а также в самой Орловке. При этом эти пробки не оказывают критического влияния на общий трафик.
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд в Молдову пока нет. Однако на въезде в Украину водители попадают в пробку, которая на картах обозначена красным цветом.
Напомним, движение по трассе М-15 Одесса-Рени через село Маяки восстановили после российской атаки. Также мы писали, что международных перевозчиков пассажиров и грузов предупредили об особенностях пересечения границы с Молдовой и Румынией.
