Україна
Виїзд до Молдови — яка ситуація на кордонах та трасі Одеса-Рені

Виїзд до Молдови — яка ситуація на кордонах та трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 17:21
Затори на трасі Одеса-Рені: що відбувається на кордоні
Автівки у черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

У неділю, 21 грудня, дорога до кордонів на Одещині для багатьох водіїв перетворилася на багатогодинне очікування. Найскладніша ситуація на трасі Одеса-Рені у напрямку Молдови.

Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на трасі Одеса-Рені

Найбільші затори утворилися поблизу села Маяки, де тільки відновили проїзд до Бессарабії. Тут колони авто розтягнулися на кілька кілометрів, а швидкість руху подекуди зводиться до мінімуму. Аналогічна ситуація фіксується й перед контрольно-пропускним пунктом у межах Нижньодністровського національного парку.

None - фото 1
КПП "Паланка — Маяки — Удобное". Фото: скриншот з Google Maps

Проблемним залишається і під’їзд до КПП "Старокозаче — Тудора". Ділянка позначена червоним кольором, що вказує на повільний рух. Черги накопичуються як на виїзд з України, так і у зворотному напрямку.

Затори до Орлівки

У напрямку Орлівки ситуація менш напружена. Скупчення транспорту зафіксовані на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла, а також у самій Орлівці. Водночас ці затори не мають критичного впливу на загальний трафік.

КПП Орлівка
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд до Молдови наразі немає. Проте на в’їзді в Україну водії потрапляють у затор, який на картах позначений червоним кольором.

Черги на кордоні — на трасі Одеса-Рені ускладнений рух до Молдови - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, рух трасою М-15 Одеса-Рені через село Маяки відновили після російської атаки. Також ми писали, що міжнародних перевізників пасажирів і вантажів попередили про особливості перетину кордону з Молдовою та Румунією.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
