Затори на трасі Одеса-Рені: що відбувається на кордоні

Виїзд до Молдови — яка ситуація на кордонах та трасі Одеса-Рені
У неділю, 21 грудня, дорога до кордонів на Одещині для багатьох водіїв перетворилася на багатогодинне очікування. Найскладніша ситуація на трасі Одеса-Рені у напрямку Молдови.
Про затори та черги свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори на трасі Одеса-Рені
Найбільші затори утворилися поблизу села Маяки, де тільки відновили проїзд до Бессарабії. Тут колони авто розтягнулися на кілька кілометрів, а швидкість руху подекуди зводиться до мінімуму. Аналогічна ситуація фіксується й перед контрольно-пропускним пунктом у межах Нижньодністровського національного парку.
Проблемним залишається і під’їзд до КПП "Старокозаче — Тудора". Ділянка позначена червоним кольором, що вказує на повільний рух. Черги накопичуються як на виїзд з України, так і у зворотному напрямку.
Затори до Орлівки
У напрямку Орлівки ситуація менш напружена. Скупчення транспорту зафіксовані на трасі М-15 поблизу Татарбунарів, Броски та Ізмаїла, а також у самій Орлівці. Водночас ці затори не мають критичного впливу на загальний трафік.
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд до Молдови наразі немає. Проте на в’їзді в Україну водії потрапляють у затор, який на картах позначений червоним кольором.
Нагадаємо, рух трасою М-15 Одеса-Рені через село Маяки відновили після російської атаки. Також ми писали, що міжнародних перевізників пасажирів і вантажів попередили про особливості перетину кордону з Молдовою та Румунією.
