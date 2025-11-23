Пробки и очереди на трассе Одесса-Рени: актуальная ситуация

Машины в очереди на пересечение границы. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Вечером 23 ноября на трассе Одесса-Рени снова образовались масштабные пробки и очереди в направлении Молдовы. Очереди фиксируют как на выезд из Украины, так и на въезд, а ситуацию дополнительно осложняют густой туман и закрытие КПП "Орловка" после обстрела.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки увеличиваются на КПП Паланка

Движение в сторону молдавского пункта пропуска Паланка замедлилось еще на подъездах. Машины стоят на выезде из Маяков и перед транзитным участком, где дорожная полоса на карте обозначена густым красным. Перед самим пунктом пропуска — длинные очереди в обе стороны, которые практически не двигаются. По данным Google Maps, водители вынуждены проводить в пробке значительно больше времени, чем обычно.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот из Google Maps

"Старокозачье — Тудора" движение тоже затруднено

На переходе "Старокозачье — Тудора" ситуация также ухудшается. Дорога постепенно "краснеет" в обоих направлениях, что свидетельствует о росте количества авто и замедленном движении. Очереди образовались не только перед пунктом пропуска, но и за несколько километров до него.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

На "Рени — Джурджулешть" трафик сместился после закрытия Орловки

На международной трассе М-15, ведущей к Рени и Орловке, водители сталкиваются с рядом участков медленного движения. Пробки фиксируются вблизи Сараты, в районе Зори, возле Татарбунаров и Броски. После российского обстрела КПП "Орловка" остается закрытым, и весь трафик в направлении Румынии перенаправлен на переход "Рени — Джурджулешть". Из-за этого поток машин существенно увеличился - и время ожидания на границе выросло в разы.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, стало известно, когда заработает поврежденный пункт пропуска "Орловка" в Одесской области. Также мы писали, как выехать в Румынию на время закрытия паромного комплекса.