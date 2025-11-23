Затори та черги на трасі Одеса-Рені: актуальна ситуація

Машини в черзі на перетин кордону. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Увечері 23 листопада на трасі Одеса-Рені знову утворилися масштабні затори та черги в напрямку Молдови. Черги фіксують як на виїзд з України, так і на в’їзд, а ситуацію додатково ускладнюють густий туман та закриття КПП "Орлівка" після обстрілу.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори збільшуються на КПП Паланка

Рух у бік молдовського пункту пропуску Паланка сповільнився ще на під’їздах. Автівки стоять на виїзді з Маяків і перед транзитною ділянкою, де дорожня смуга на карті позначена густим червоним. Перед самим пунктом пропуску довгі черги в обидва боки, що практично не рухаються. За даними Google Maps, водії змушені проводити в заторі значно більше часу, ніж зазвичай.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

"Старокозаче — Тудора" рух теж ускладнений

На переході "Старокозаче — Тудора" ситуація також погіршується. Дорога поступово "червоніє" в обох напрямках, що свідчить про зростання кількості авто та уповільнений рух. Черги утворилися не лише перед пунктом пропуску, а й за кілька кілометрів до нього.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

На "Рені — Джурджулешть" трафік змістився після закриття Орлівки

На міжнародній трасі М-15, що веде до Рені та Орлівки, водії зіштовхуються з низкою ділянок повільного руху. Затори фіксуються поблизу Сарати, у районі Зорі, біля Татарбунарів та Броски. Після російського обстрілу КПП "Орлівка" залишається зачиненим, і весь трафік у напрямку Румунії перенаправлений на перехід "Рені — Джурджулешть". Через це потік машин суттєво збільшився — і час очікування на кордоні зріс у рази.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, стало відомо, коли запрацює пошкоджений пункт пропуску "Орлівка" на Одещині.