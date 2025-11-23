Відео
Головна Одеса Виїзд за кордон — де зібралися найдовші черги на трасі Одеса-Рені

Виїзд за кордон — де зібралися найдовші черги на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 17:16
Оновлено: 17:07
Затори та черги на трасі Одеса-Рені: актуальна ситуація
Машини в черзі на перетин кордону. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Увечері 23 листопада на трасі Одеса-Рені знову утворилися масштабні затори та черги в напрямку Молдови. Черги фіксують як на виїзд з України, так і на в’їзд, а ситуацію додатково ускладнюють густий туман та закриття КПП "Орлівка" після обстрілу.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори збільшуються на КПП Паланка

Рух у бік молдовського пункту пропуску Паланка сповільнився ще на під’їздах. Автівки стоять на виїзді з Маяків і перед транзитною ділянкою, де дорожня смуга на карті позначена густим червоним. Перед самим пунктом пропуску довгі черги в обидва боки, що практично не рухаються. За даними Google Maps, водії змушені проводити в заторі значно більше часу, ніж зазвичай.

Виїзд за кордон — де зібрались найдовші черги на трасі Одеса-Рені - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

"Старокозаче — Тудора" рух теж ускладнений

На переході "Старокозаче — Тудора" ситуація також погіршується. Дорога поступово "червоніє" в обох напрямках, що свідчить про зростання кількості авто та уповільнений рух. Черги утворилися не лише перед пунктом пропуску, а й за кілька кілометрів до нього.

Виїзд за кордон — де зібрались найдовші черги на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

На "Рені — Джурджулешть" трафік змістився після закриття Орлівки

На міжнародній трасі М-15, що веде до Рені та Орлівки, водії зіштовхуються з низкою ділянок повільного руху. Затори фіксуються поблизу Сарати, у районі Зорі, біля Татарбунарів та Броски. Після російського обстрілу КПП "Орлівка" залишається зачиненим, і весь трафік у напрямку Румунії перенаправлений на перехід "Рені — Джурджулешть". Через це потік машин суттєво збільшився — і час очікування на кордоні зріс у рази.

Виїзд за кордон — де зібрались найдовші черги на трасі Одеса-Рені - фото 3
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, стало відомо, коли запрацює пошкоджений пункт пропуску "Орлівка" на Одещині. Також ми писали, як виїхати до Румунії на час закриття поромного комплексу.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
