Україна
Взорвался и упал — пограничники показали сбитие дрона над Одессой

Взорвался и упал — пограничники показали сбитие дрона над Одессой

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 12:29
Над Одессой сбили Shahed: дрон взорвался и упал в море
Пограничник сбивает российский дрон. Фото иллюстративное: Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины

В небе над Черным морем этой ночью снова было неспокойно. Российский ударный дрон, который летел в сторону Одессы, уничтожили бойцы пограничной службы еще до того, как он бы ударил по сонному городу.

Видео сбития дрона опубликовало Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Сбитие дронов над Одессой

По их данным, дрон Shahed-136/131 двигался с моря и направлялся в направлении Одессы, где мог нанести удар по гражданской или критической инфраструктуре.

В Государственной пограничной службе Украины сообщают, что беспилотник обнаружили еще на подлете. После прицельного огня он взорвался в воздухе и упал в море. Обошлось без пострадавших и разрушений на суше.

В Одесском пограничном отряде отмечают, что такие ночные атаки со стороны РФ остаются регулярными. Российская армия продолжает использовать дроны-камикадзе для ударов по прибрежным регионам, в частности по Одессе и области.

Сколько дронов сбили за ночь на юге Украины

В целом, по данным воздушного командования "Юг", ночью 08 февраля 2026 года противовоздушной обороной юга Украины сбито/подавлено 11 ударных БпЛА типа "Shahed", "Гербера" и дронов других типов.

Напомним, в ночь на 8 февраля террористическая Россия новую атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате попаданий на одном из промышленных предприятий вспыхнул пожар.

Также мы писали, что ровно два года назад, в ночь на 8 февраля, российские беспилотники ударили по гражданской инфраструктуре Одессы. Вражеские дроны оставили после себя разрушенные здания, раненых людей и воронку посреди двора учебного заведения.

Одесса Черное море Одесская область обстрелы Новости Одессы дрон Шахид-136
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
